Суд взыскал с сына «крабового короля» Сахалина 358,7 миллиарда рублей

Суд в Сахалинской области обратил в доход государства два дома и четыре земельных участка сына «крабового короля» Олега Кана Александра в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В середине мая Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск приставов о взыскании на два жилых дома площадью 649 и 129 квадратных метров, а также четыре земельных участка, два из которых площадью более 2000 квадратных метров, а еще два — более 1,2 тысячи квадратных метров.

Вся недвижимость находится в Южно-Сахалинске. Кроме того, суд взыскал с Кана государственную пошлину в 10,8 тысячи рублей.

Также приставы установили, что у Кана-младшего есть 40 единиц недвижимого имущества и восемь машин на общую сумму 299 миллионов рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время долг Александра Кана перед государством составляет почти 337 миллиардов рублей.

Ранее представитель одного из ответчиков по делу Олега Кана сообщил, что «крабовый король» якобы скончался в Великобритании, однако в Генеральной прокуратуре отметили, что в российских органах записи актов гражданского состояния отметки о его смерти нет.