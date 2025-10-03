Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве семьи в Ульяновске

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве жены и двоих детей в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Мужчина зарезал их 1 октября, после чего попытался инсценировать разбойное нападение на квартиру. Однако следователи, осмотрев место происшествия, пришли к однозначному выводу, что посторонних в это время там не было. После этого убийца во всем признался.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По одной из версий, глава семейства страдал лудоманией и влез в большие долги. Зарплаты ему не хватало, и он пытался взять кредиты. Из-за этого в семье часто возникали конфликты.