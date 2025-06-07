Эхо боя у высоты 776. Убийц псковских десантников наказали спустя четверть века

Спустя четверть века правосудие настигло еще четырех боевиков, которые напали на российских десантников у высоты 776 в Аргунском ущелье в марте 2000 года. Как разворачивались тогда события и кого из бандитов уже призвали к ответу — в материале 360.ru.

Убийц псковских десантников осудили Южный окружной военный суд приговорил четырех жителей Татарстана к лишению свободы на срок от 13 до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следственный комитет установил, что Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов участвовали в нападении на российских военных в Чечне. Во время боя у высоты 776 обвиняемые, будучи членами вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, 29 февраля 2000 года напали на десантников Псковской дивизии и прицельно обстреливали их с трех сторон из автоматов Калашникова. Тогда из 90 россиян погибло 84 бойца. Следователи СК заверили, что вместе с оперативными службами продолжают устанавливать личности всех причастных к преступлению. Даже те, кто скрылся от правоохранительных органов, могут быть уверены в неотвратимости наказания.

Фото: www.globallookpress.com

Боевики на пути в Дагестан Когда во время второй чеченской войны, в начале феврале 2000 года, российские войска взяли Грозный, боевики отступили в Шатойский район. Их окружили и прессовали авиаударами, но бандитам удалось прорваться. Одна из группировок двинулась в северо-восточном направлении. Ей командовали полевые командиры Шамиль Басаев, Абу аль-Валид и Хаттаб. Первые два родились в Саудовской Аравии. Успели повоевать на стороне исламистов в Афганистане. Затем орудовали в Таджикистане. Кстати, там Хаттаб получил кличку Однорукий Араб: потерял фаланги пальцев при взрыве гранаты и с тех пор постоянно носил черные перчатки. В Чечне оба арабских наемника обосновались с 1995 года. Хаттаб не доверял никаким средствам связи и постоянно менял местоположение. Однако весной 2002 года его все же удалось ликвидировать — говорят, бандита попросту отравил помощник, дагестанец Ибрагим Алаури. По другой версии, Однорукий Араб получил письмо с нервно-паралитическим веществом. Абу аль-Валид пережил приятеля на два года и был убит во время артиллерийского обстрела. Что касается Басаева, то он был единственным чеченцем в этой компании. Но по кровожадности мог дать фору любому. На его совести теракты в Буденновске, Москве, взрывы самолетов, захват школы в Беслане. Уничтожить убийцу удалось только летом 2006 года.

Фото: дети возле разрушенной школы в Беслане / Lu Jinbo / www.globallookpress.com

Бой у высоты 776 Командир 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Пскова майор Сергей Молодов 28 февраля получил приказ занять господствующую высоту Исты-Корд. Когда военные были в четырех с половиной километрах от горы, они отправили осмотреться разведотряд. Командир роты пошел с ними. Днем 29 февраля россияне столкнулись с боевиками. Началась перестрелка, вражеский снайпер смертельно ранил Молодова. Командование взял на себя гвардии подполковник Марк Евтюхин. Силы были неравны: более двух тысяч чеченских боевиков и арабских наемников, прорывавшихся в Дагестан, против 90 десантников.

Фото: сержант Андрей Поршнев, один оставшихся в живых воинов-десантников, 14 марта 2000 года / Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Против бандитов сражались только два взвода: третий, растянувшийся при подъеме, боевики расстреляли на склоне. К вечеру россияне потеряли 31 человека. Ночью пришла небольшая подмога — к десантникам прорвались 15 солдат 4-й роты с майором Александром Доставаловым. Ради этого он нарушил приказ и покинул оборонительные рубежи на соседней высоте. Шли на выручку и бойцы 1-й роты 1-го батальона, но во время переправы через реку попали в засаду и были вынуждены закрепиться на берегу. Прорваться к товарищам смогли лишь 3 марта. Вот только было уже поздно: из девяти десятков десантников 84 погибли. Рано утром 1 марта боевики заняли высоту 776.

Фото: семья погибшего десантника ефрейтора Александра Владиславовича Лебедева / Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Расплата с боевиками Выжившие боевики не остались без возмездия. Некоторых не удалось найти, но только пока. Больше десятка человек уже призвали к ответу: они получили более 10 лет лишения свободы на каждого, а кое-кто и пожизненное — например, Максим Понарьин по кличке Муслим. Он «отличился» не только в Чечне: организовал в августе 2004-го теракт у станции метро «Рижская». Гражданин Украины Александр Малофеев, член организации УНА-УНСО*, служил боевикам еще с первой чеченской войны — был снайпером. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы, а также к штрафу в 41 миллион рублей.

Фото: Задержание одного из чеченских боевиков Германа Арбинина, 2021 год / ФСБ РФ / РИА «Новости»

Бывший сотрудник службы безопасности президента Чечни Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев получил похожий срок. Больше 10 лет боевик был членом террористического подполья, обвинялся в подготовке и совершении теракта в райцентре Знаменское в 2005 году. В 2023-м «добавку» в 23 года к сроку выписали и Махди Магомедову по кличке Палач. Ранее его осудили на 21 год за участие в нападении на сводную колонну пермского ОМОН и военнослужащих Веденской комендатуры в Веденском районе Чечни.

*УНА-УНСО — запрещенная в России националистическая украинская организация.