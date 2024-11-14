Суд вынес приговор жительнице Омской области, отравившей 22 ребенка

Жительницу Омской области, которую обвинили в отравлении 22 детей, приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры.

Судьи установили, что в период с 23 по 24 июня прошлого года 64-летняя женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа». Несмотря на это, она все равно продолжала работать поваром в гостинице, в которую на тот момент заселились юные участники соревнований по пляжному гандболу. В итоге 22 ребенка заболело.

Омичке вменили статью «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Она полностью признала вину.

«Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее стало известно об отравлении 35 человек в школе на Камчатке. Как предположили в Роспотребнадзоре, причиной могла стать бактерия сальмонелла. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.