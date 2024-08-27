Суд вынес приговор жителю Рыбинска за подготовку теракта

Житель Рыбинска получил шесть лет за подготовку теракта на объекте Минобороны РФ

Житель города Рыбинска Ярославской области получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в приготовлении террористического акта на объекте Министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Решение во вторник вынес Второй Западный окружной военный суд. Фигуранта признали виновным по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

По данным ФСБ, правоохранители задержала 20-летнего осужденного с поличным при подготовке зажигательной смеси неподалеку от объекта совершения преступления на территории предприятия «Воентелеком».

На сайте организации говорится, что она ведет деятельность в интересах Минобороны, государственных учреждений и предприятий, а также министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее в Омске задержали мужчину, который собирал данные о работе местного оборонного предприятия.