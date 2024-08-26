Собиравшего данные об оборонном предприятии мужчину задержали в Омске

В Омске задержали мужчину, передававшего Украине данные об оборонном предприятии

Фото: РИА «Новости»

Силовики задержали в Омске местного жителя, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о работе одного из оборонных предприятий региона. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«По подозрению в совершении государственной измены задержан житель Омска. Установлено, что подозреваемый собирал и передавал фото- и видеоматериалов о производственной деятельности оборонного предприятия Омской области украинским спецслужбам», — заявили в спецслужбе.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о государственной измене в оказания помощи другой стране, направленной против безопасности Российской Федерации.

Ранее бойцы ФСБ задержали в Москве сотрудника научной организации. По заданию кураторов из Службы безопасности Украины он проводил DDoS-атаки на критически важную инфраструктуру, а также сбор сведений о передвижении военной техники.

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