Собиравшего данные об оборонном предприятии мужчину задержали в Омске
В Омске задержали мужчину, передававшего Украине данные об оборонном предприятии
Силовики задержали в Омске местного жителя, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о работе одного из оборонных предприятий региона. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
«По подозрению в совершении государственной измены задержан житель Омска. Установлено, что подозреваемый собирал и передавал фото- и видеоматериалов о производственной деятельности оборонного предприятия Омской области украинским спецслужбам», — заявили в спецслужбе.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о государственной измене в оказания помощи другой стране, направленной против безопасности Российской Федерации.
Ранее бойцы ФСБ задержали в Москве сотрудника научной организации. По заданию кураторов из Службы безопасности Украины он проводил DDoS-атаки на критически важную инфраструктуру, а также сбор сведений о передвижении военной техники.