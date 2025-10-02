Суд вынес приговор участникам смертельной драки у кафе «Далида» в Екатеринбурге

В Свердловском областном суде вынесли приговор пятерым участникам смертельной драки на улице Сухоложской в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Били потерпевших в основном руками и ногами, затем Хусейнов достал нож и нанес им удар одному потерпевшему в грудь, а второму — в живот. Мужчина, получивший удар в грудь, скончался на месте, второго врачам удалось спасти», — отметили в пресс-службе.

Суд установил, что ночью 20 апреля 2024 года Файзиддин Аюбов и Бахтовар Хусейнов вступили в конфликт с двумя мужчинами у кафе «Далида». Хусейнов ударил одного из них по лицу, что спровоцировало драку. Вскоре к ним присоединились Манучехр Кодиров, Сафарбек Ходжаев и сам Аюбов.

Все пятеро в последнем слове выразили сожаление. Мансуров заявил, что не виноват, так как оказался «оказался не в том месте, не в то время». Извинился лишь за то, что не попытался помочь пострадавшим.

«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемом деянии, им назначено наказание от трех лет колонии общего режима до пяти лет колонии общего режима», — уточнили в суде.

Суд признал Бахтовара Хусейнова виновным в хулиганстве, убийстве и покушении на убийство. Он получил 18 лет тюрьмы в колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших.

