Жителя Петербурга задержали после смертельного избиения знакомого

В Петербурге задержан мужчина, обвиненный в смерти своего знакомого вследствие серьезного избиения. Об этом написала Neva.Today.
По версии следствия, инцидент произошел 14 сентября около торгового центра на улице Симонова, где обвиняемый напал на свою жертву, нанеся ей множественные удары руками и ногами по телу и голове. Эти травмы стали причиной последующей гибели пострадавшего.
Следствие установило факт драки и проводит дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Ожидается, что решение относительно меры пресечения подозреваемого будет принято 24 сентября.
