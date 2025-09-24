Жителя Петербурга задержали после смертельного избиения знакомого

В Петербурге задержан мужчина, обвиненный в смерти своего знакомого вследствие серьезного избиения. Об этом написала Neva.Today .

По версии следствия, инцидент произошел 14 сентября около торгового центра на улице Симонова, где обвиняемый напал на свою жертву, нанеся ей множественные удары руками и ногами по телу и голове. Эти травмы стали причиной последующей гибели пострадавшего.

Следствие установило факт драки и проводит дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Ожидается, что решение относительно меры пресечения подозреваемого будет принято 24 сентября.