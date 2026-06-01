Суд вынес приговор пособнику автоподставщиков в Иркутске

В Иркутске на три года осудили пособника автоподставщиков

Суд в Иркутске вынес приговор мужчине по обвинению в пособничестве автомошенникам. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Обвиняемому назначили три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Следствие установило, что мужчина в 2022 году предоставлял личный автомобиль Toyota группе лиц для инсценирования ДТП с целью получения страховых возмещений за вознаграждение. Расследование уголовного дела против других фигурантов еще продолжается.

Адвокат Шон Бетрозов отмечал, что автоподставщики на дороге могут использовать разные схемы обмана, но пострадавшим в аварии водителям поможет вызов инспектора ГИБДД на место происшествия и спокойная фиксация фактов.

Правозащитник призвал включить видеозапись на телефоне и проговорить, где именно произошло ДТП, в какое время, какие повреждения получили обе машины и кто находился за рулем.