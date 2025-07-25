Суд вынес приговор поджигателям военкоматов в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд назначил по шесть лет лишения свободы двум гражданам России за попытку поджечь здания военкоматов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным спецслужбы, 19-летний житель Красноярска и 17-летний житель Новосибирска в сентябре 2023 года через Telegram связались с представителями запрещенной в России террористической организации и отправили им свои данные для вступления. В ответ они получили задание провести разведку и поджечь два военкомата в Ростове-на-Дону.

При попытке поджога обоих задержали. Против молодых людей возбудили уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта и об участии в деятельности запрещенной террористической организации. Суд признал их виновными и приговорил к шести годам колонии общего режима.

В сентябре «360» сообщал о случае в Петербурге: 58-летняя женщина пыталась поджечь военкомат. Она вела себя «как зомби» и не реагировала на попытки ее остановить.