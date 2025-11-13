Суд вынес приговор по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде

Фигуранты дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде получили от 4,5 до 5 лет

Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья вынес приговор фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, жертвами которого стали девять человек. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, перед судом предстали технический директор предприятия-производителя пиротехники Сергей Чанкаев, директор по производству Олег Юров и главный инженер Александр Варенов. Всех троих признали виновными в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ), что привело к гибели людей, нанесению тяжкого вреда здоровью и крупному материальному ущербу.

Суд установил, что с 2019 по 2023 год по распоряжению Чанкаева на склад на проспекте Красной Армии, помещение которого не предназначалось для хранения взрывчатых веществ, незаконно завезли не менее одной тонны пороха. Это создало взрывоопасную обстановку, однако руководство компании не предприняло мер для устранения опасности. Девятого августа 2023 года на складе произошел взрыв, погибли девять человек, еще трое получили тяжелые травмы. Взрывная волна также повредила жилые дома, здания и автомобили. Общий ущерб составил около 1,4 миллиарда рублей.

Суд приговорил Сергея Чанкаева к пяти годам лишения свободы, Александра Варенова — к четырем годам шести месяцам, Олега Юрова — к четырем годам колонии общего режима. Осужденные также лишены права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов, на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.