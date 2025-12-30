Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе

Фигуранты дела о хищении 500 млн руб на оборонном заказе получили 5 и 8 лет

Суд вынес приговор по делу о хищении средств при выполнении оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По данным следствия, госзаказчик в 2022–2023 годах заключил договоры с ООО «Сибай» и ООО ИФК «РНГС Капитал» о поставке товаров и выполнении услуг на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Позднее Андрей Грунин, Дмитрий Левченко и другие представители организаций украли свыше 500 миллионов бюджетных денег, предоставив ложные сведения о стоимости работ. Суд признал их виновными по статье в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд назначил Левченко наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, а Грунину — пять лет в колонии общего режима. Также они заплатят по 500 тысяч рублей в качестве штрафа.

