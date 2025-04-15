Суд вынес приговор пятерым обвиняемым по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

Суд приговорил обвиняемых в поджоге в Остафьеве к срокам от 12,5 до 18 лет

Суд приговорил пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево к срокам от 12,5 до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Станислава Хамидулина, Романа Яковца, Даниила Ямскова, Никиты Булгакова и Анастасии Мочалиной», — заявили в ведомстве.

Булгакова приговорили к 18 годам лишения свободы, Ямскова — к 17, Хамидулина, Яковца и Молчалину — к 12 годам и шести месяцам. Последняя будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, остальные первые три года просидят в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

По данным следствия, в апреле 2024 года Хамидулин, Яковец, Ямсков и Булгаков в интернете списались с куратором, который приказал поджечь релейный шкаф на перегоне Одинцово–Голицыно и снять это на камеру мобильного телефона. Когда исполнители отправили кадры, то получили от «работодателя» 15 тысяч рублей.

Потом этот же куратор приказал им поджечь вертолет в Остафьево. Обвиняемые выполнили указание и записали поджог на видео.

«Мочалина обеспечила с соблюдением мер конспирации передвижение указанной группы на такси к месту совершения теракта и обратно», — заявили в прокуратуре.

В пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области уточнили, что ущерб ГКУ Москвы «МАЦ» из-за действий подсудимых составил 691 412 823 рублей.

Ранее репера Вадима Чалого приговорили к 16 годам лишения свободы за три покушения на теракт и незаконное хранение взрывчатки. Также он выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.