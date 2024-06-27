Гендиректора предприятия в Нижнем Новгороде приговорили к 5 годам колонии за хищение денег

Суд Нижнего Новгорода вынес приговор генеральному директору «Торгового предприятия „Нижегородец“» по делу о похищении более 450 миллионов рублей и неуплате налогов на сумму 869 миллионов рублей. Об этом написали «Аргументы и факты» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Еще в 2017 году мужчина заключил фиктивные договоры купли-продажи двух автосалонов с оборудованием с подконтрольной ему фирмой. После получения права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость, обвиняемый и его соучастники предъявили налоговую декларацию на сумму больше 457 миллионов рублей. Сразу деньги были переведены на расчетный счет фирмы, а затем на счет «Нижегородца». В налоговых декларациях местный житель указал заведомо ложные сведения о полученном доходе.

Мужчине присудили пять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Его также обязали заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.