Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении средств Росгвардии

Суд назначил 9 и 12 лет тюрьмы фигурантам дела о хищении 242 млн руб. Росгвардии

Четверых из 12 обвиняемых по делу о хищении 242 миллиона рублей, которые выделили Росгвардии на закупку специальной техники для портов в Арктике, посадят в тюрьму. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Суд приговорил двух фигурантов к 12 и девяти годам лишения свободы, а также обязал их выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей. Других двух обвиняемых приговорили к девяти и пяти годам.

По версии следствия, фигуранты дела позволили отправку боевых катеров с неподходящими корпусами и допустили закупку аппаратов по завышенной стоимости. За это они получили взятки.

Судебный процесс начался в прошлом году. Среди подсудимых оказались экс-начальник отдела технической политики ГУВО Росгвардии Сергей Воробьев, его заместитель Александр Швецов, замглавы государственных закупок Александр Жиляков, начальник отдела закупок Иван Макавеев и глава управления службы по контракту Сергей Рыжкин.

Ранее Следственный комитет призвал военный суд арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Его задержали за взятки.