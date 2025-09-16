Суд вынес приговор диверсанту по делу о поджоге сотовой вышки в Подмосковье

ФСБ: диверсант получил более 15 лет за поджог сотовой вышки в Бронницах

Московский областной суд вынес приговор Станиславу Кравченко за диверсию, связанную с поджогом трансформаторной вышки сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

В мае 2024 года Кравченко связался с администратором Telegram-канала, который использовала украинская сторона для координации подрывной деятельности. Куратор предложил мужчине за 30 тысяч рублей устроить диверсию на инфраструктурном объекте в Московском регионе.

После получения инструкций и необходимых материалов Кравченко поджег трансформаторное оборудование на вышке сотовой связи в Бронницах. В тот же день его задержали. Уголовное дело возбудили по статьям о прохождении обучения диверсионной деятельности и диверсии.

«Московский областной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 15 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в УФСБ.

Ранее силовики задержали причастную к диверсии на Транссибе россиянку. Она изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его на железнодорожных путях.