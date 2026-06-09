Суд вынес приговор 5 украинцам, убившим главу ВГА поселка в Запорожской области

Южный окружной военный суд приговорил пятерых украинцев к срокам от 17 лет до пожизненного заключения по статье о терроризме. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Все пятеро подсудимых — граждане Украины. Они признаны виновными в совершении взрыва, в результате которого погиб глава ВГА поселка Михайловка Запорожской области, а его малолетняя дочь пострадала.

По данным следствия, в 2022 году подсудимые вошли в организованную группу, созданную украинскими спецслужбами. Они согласились совершить убийство чиновника с помощью СВУ. Участники группы приобрели взрывчатку, подготовили тайник, следили за передвижением жертвы и устанавливали бомбу.

Один из фигурантов наблюдал за чиновником. Еще трое систематически отслеживали маршрут, по которому он ходил, фиксировали время его выхода из дома и сообщали данные кураторам. Пятый подсудимый достал взрывное устройство из тайника и поместил его в салон автомобиля.

«В результате взрыва потерпевший скончался, а малолетняя дочь получила оглушение», — заявили в пресс-службе.

Суд приговорил четверых фигурантов к 17 и 18 годам колонии строгого режима с первыми четырьмя годами в тюрьме и штрафом в 600 тысяч рублей каждый. Пятый, который установил и активировал бомбу, получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, первые шесть лет он проведет в тюрьме, а также заплатит штраф 700 тысяч рублей.