Суд вынес ангарскому маньяку приговор после нового признания

Ангарский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве женщины в 2011 году Михаила Попкова к 9,5 года колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Преступник уже отбывает пожизненное наказание в мордовской колонии за убийства. Новое уголовное дело поступило в суд в июне 2025 года. С учетом позиции гособвинения судья приговорил Попкова к окончательному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

В материалах дела указали, что в 2011 году Попков встретился с незнакомой ему 36-летней женщиной в парке «Современник» Ангарска. Он избил потерпевшую, а затем нанес несколько ударов по голове топором и отнес тело в заброшенную кирпичную башню.