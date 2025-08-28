Ангарский маньяк признался в новых убийствах женщин

Против ангарского маньяка Михаила Попкова выдвинули обвинение в новых убийствах, совершенных в 2008 году. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Следственными органами СК России по Иркутской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, Попков, находясь за рулем автомобиля в районе Московского тракта в Ангарске, познакомился с двумя женщинами. Между ними произошла ссора, после которой мужчина накинул на шею одной из жертв веревку и задушил ее. Затем аналогичным способом он убил вторую женщину.

Осужденный полностью согласился с предъявленными обвинениями. Ранее суд уже признал Попкова виновным в убийстве 83 женщин и приговорил его к пожизненному лишению свободы. В декабре 2022 года заключенный написал явку с повинной, в которой сообщил о нескольких ранее не раскрытых убийствах.

Осенью 2023 года суд вынес новый приговор по трем эпизодам преступлений, совершенных в период с 1997 по 2003 год. Расследование уголовного дела продолжается.