Суд вернул составителю административный протокол на автора песни «Дымок»
Никулинский суд Москвы вернул столичному управлению МВД административный протокол на музыканта из Казахстана Игоря Цыбу, известного как Ицык Цыпер. Протокол составлен за пропаганду наркотиков, сообщили РИА «Новости» в суде.
«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — рассказал собеседник агентства.
Протокол составляло ГУ МВД по Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков. Документ могли вернуть из-за неправильного оформления, неполноты предоставленных материалов или из-за составления протокола неправомочными лицами. Его могут вернуть в суд после устранения недочетов.
Дело против Цыбы завели из-за песни «Дымок». Ему вменяют статью о пропаганде наркотиков, исполнитель может получить до 15 суток ареста с последующим выдворением из России.