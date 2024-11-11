Против автора хита «Дымок» возбудили дело

Против автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) возбудили дело. Его обвиняют в пропаганде наркотиков, сообщил РЕН ТВ.
Протокол на его имя поступил в Никулинский суд Москвы. По делу Цыперу вменяют статью о пропаганде наркотиков. Если вину певца докажут, он может получить до 15 суток ареста с последующим выдворением из России.
За что именно артист получил протокол, неизвестно. В России Цыпер получил популярность благодаря треку «Дымок». Клип на эту песню заблокировали на YouTube для российских пользователей. Вместо ролика появилась черная заставка с надписью «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов». Точная причина блокировки клипа неизвестна. На тот момент ролик набрал 16 миллионов просмотров.
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