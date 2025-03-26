Суд в Ростове-на-Дону огласил приговоры 23 бойцам запрещенного в России «Азова»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 украинцев, участников запрещенного в России «Азова»*, к лишению свободы сроком от 13 до 23 лет колонии строгого режима. Части подсудимых приговор вынесли заочно, сообщил источник 360.ru.

По версии следствия, с января 2016 года по март 2022 года фигуранты участвовали в деятельности террористического подразделения «Азов»* ВСУ, на территории ДНР насильственно захватили и удерживали власть и пытались изменить конституционный строй России. Кроме того, некоторые из украинских боевиков проходили курс тактической подго­товки на военных полигонах и учебных центрах «Азова»*.

Изначально на скамье подсудимых находились 24 человека. Один из них скончался в СИЗО, а еще 11 преступников успели обменять и вернуть на Украину. Перед судом предстали 12 обвиняемых. Большинство из них не признали вину, а некоторые — лишь частично, подтвердив только участие в террористическом батальоне.

Суд признал боевиков виновными по статьям об участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.

Алексея Смыкова приговорили к 23 лишения свободы; Александра Мухина, Ярослава Ждамарова, Артура Грецкого, Александра Мероченца, Олега Тышкула, Никиту Тимонина — к 22; Александра Ирха и Артема Гребешкова — к 20; Олега Мижгородского — к 17; Анатолия Грицыка и Олега Жаркова — к 15. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Еще 11 фигурантам — Лабинскому Дмитрию, Касаткину Давиду, Руденко Лилии, Гольфинер Наталье, Бондарчук Алене, Паврианидис Лилии, Аврамовой Елене, Могитич Ирине, Майбороде Владиславе, Текин Марине и Бондаренко Нине — приговоры вынесли заочно. Им назначили от 13 до 23 лет лишения свободы.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.