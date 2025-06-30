Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ по делу о мошенничестве

Тверской районный суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд избрал меру пресечения экс-топ-менеджеру Центрального банка России по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — уточнили в пресс-службе.

Суд постановил заключить Рубинова под стражу на два месяца.

Срок ареста будет исчисляться с момента передачи экс-топ-менеджера ЦБ правоохранительным органам в случае его экстрадиции или депортации на территорию России. Либо же с момента задержания Рубинова на территории РФ.

Ранее в столице арестовали двух мужчин, пристававших к девушкам в центре Москвы. Тверской райсуд признал их виновными в мелком хулиганстве, назначив им наказание в виде 15 суток административного ареста.