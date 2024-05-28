Суд в Москве вынес приговоры банде черных риелторов, травивших пенсионеров

Там уточнили, что обвиняемый Иван Горб вместе с подельниками совершил убийство «из корыстных побуждений». Его приговорили к пожизненному лишению свободы, а сообщницам дали — от 10 до 16 лет колонии.

По версии следствия, злоумышленники публиковали в интернете объявления для одиноких пенсионеров, предлагая им заключить договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Сообщники разработали схему, по которой они без назначения врача планировали давать пожилым людям сильнодействующие препараты. В результате регулярного употребления этих лекарств престарелые люди должны были умереть раньше времени якобы от естественных причин. После этого преступники освобождались от обременений по договору и могли использовать имущество по своему усмотрению.

Ранее обвинение запросило для криминального авторитета Олега Медведева и его сообщников пожизненный срок заключения. Их обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлений — от убийств до вымогательства.