Суд в Москве на два месяца арестовал блогера Илью Ремесло
Басманный районный суд Москвы арестовал блогера и юриста Илью Ремесло до 16 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремесло Ильи Борисовича <…> сроком до 16 сентября 2026 года», –говорится в сообщении.
Блогера обвинили в распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между блогером Никитой Ефремовым и компанией ООО «Единое Видео».