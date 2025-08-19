Суд в Москве избрал меру пресечения кроссовочному магнату Ефремову за финансирование ФБК
Блогеру Никите Ефремову избрали меру пресечения за финансирование ФБК
Блогера Никиту Ефремова задержали в Шереметьеве, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, ему грозит до восьми лет тюрьмы за финансирование запрещенного в России ФБК*.
По словам собеседника Mash, осенью 2023 года в сникершопах блогера в Москве и в Санкт-Петербурге и Москве проводили обыски.
Бизнесмена тогда обвиняли в подделках известных брендов. После этого кроссовочный магнат улетел в США на ПМЖ.
«На днях его задержали в аэропорту, сейчас он находится под запретом определённых действий», — добавил источник канала.
Сегодня Останкинский районный суд избрал ему меру пресечения по делу о финансировании экстремистской деятельности, запретив блогеру «определенные действия».
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан Минюстом иноагентом, признан в России запрещенной экстремистской организацией и ликвидирован.