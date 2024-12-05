Суд в Москве арестовал 6 пособников РДК

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под стражу шесть человек по обвинению в призывах к терроризму и пособничестве деятельности «Русского добровольческого корпуса»*. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Молодых людей арестовали по обвинению в содействии и участии в запрещенной организации РДК*, среди них есть несовершеннолетняя девушка. Срок содержания под стражей продлили до 9 апреля 2025 года.

Следком завел уголовное дело против шестерых подозреваемых 9 октября. Следствие считает, что фигуранты учились изготавливать коктейли Молотова и наносили на стены зданий лозунги в поддержку РДК.

Ранее московский суд оставил главаря «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** без наследства.

* «Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.

** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.