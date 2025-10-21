Суд в Москве арестовал стилиста Янковскую за продажу подделок с «Садовода»

Гагаринский суд Москвы постановил взять под стражу стилиста Эльвиру Янковскую по делу о мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, Янковская продавала подделки с «Садовода» и других столичных рынков под видом брендовых товаров. Изначально она находилась под подпиской о невыезде, но, вопреки запрету, ездила за границу. Кроме того, на одном из заседаний без уважительных причин не было ни ее самой, ни адвокатов.

Потерпевшими по делу стали семь человек, в том числе блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая покупала у Янковской аксессуары по цене ниже рыночной и советовала ее другим.

Тем временем мать самой Лерчек пожаловалась на тяжелое финансовое положение после начала уголовного преследования дочери и выставила на продажу ее брендовые вещи.