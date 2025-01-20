Суд в Крыму осудил военного за хищение 33 тонн мясных консервов

Крымский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Абдуллу Саттарову к двум годам лишения свободы за особо крупную растрату. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

Следствие установило, что Саттаров работал на продовольственном складе. В период с декабря 2023 года по 30 января 2024 года он вместе с сослуживцами похитил 33,5 тонны мясных консервов, предназначенных для использования в зоне спецоперации.

Ущерб по делу составил 24,3 миллиона рублей.

Саттаров признал вину еще в ходе следствия и заключил досудебное соглашение. Он дал показания на подельников. Его дело рассматривали в особом порядке.

«В результате суд приговорил военнослужащего к двум годам колонии общего режима, а также лишил его права после освобождения в течение двух лет занимать должности на государственной службе, связанные с административно-хозяйственной деятельностью», — уточнило издание.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны к обвиняемому на 11 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал имущество замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина, обвиняемого в крупном мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере.