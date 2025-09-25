Суд в Кемеровской области оштрафовал экскаваторщика за раскопки ракетной шахты

Мариинский городской суд Кемеровской области постановил взыскать компенсацию с местного жителя за незаконные земляные работы — он раскопал ликвидированную более 30 лет назад шахту ядерной ракеты. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подала лесная охрана, которая зафиксировала сильные повреждения почвы на месте бывшей ракетной шахты.

«Во время патрулирования леса в одном из лесничеств Сибирского федерального округа инспекторами лесоохраны было обнаружено повреждение около двух тысяч квадратных метров почвенного слоя леса», — заявили в суде.

Следователи выяснили, что 35-летний экскаваторщик из Мариинска вместе с коллегой раскопали территорию в поисках металла. Во время работ повалили несколько деревьев. Суд признал их действия незаконными и вынес решение о взыскании штрафа.

