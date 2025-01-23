Суд в Калмыкии рассмотрит иск прокуратуры о геноциде советского народа

Верховный суд Калмыкии начал рассмотрение заявления прокуратуры о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Поручение сделал генпрокурор Игорь Краснов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

«Заявление подано в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, <…>, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости», — уточнили на сайте.

Прокурор Калмыкии поддержал заявленные требования. Суду представили значительный объем материалов, в том числе доказательства массовых казней, пыток, истязаний мирных жителей и военнопленных. Суд удовлетворил ходатайство о вызове свидетелей, осведомленных о деяниях немецких захватчиков.

Иск о геноциде советского народа в годы ВОВ также рассмотрит Верховный суд Карачаево-Черкесии.