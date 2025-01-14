Суд в Карачаево-Черкесии начал рассматривать дело о геноциде советского народа

Верховный суд Карачаево-Черкесии рассмотрит иск о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Заявление подал главный обвинитель республики Олег Жариков по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Суд опросит свидетелей, к делу привлекли также сотрудников республиканского архива и других специалистов.
Цель дела — защитить национальные интересы России и довести до мировой общественности правду о зверствах немецко-фашистских захватчиков.
Ранее Верховный суд Кабардино-Балкарии официально признал геноцидом преступления нацистов на территории республики в годы войны. За время оккупации погибли более четырех тысяч жителей региона. Немецко-фашистские захватчики избивали мирных жителей, принуждали к непосильному труду и отказывали в медицинской помощи.
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