Суд в Карачаево-Черкесии начал рассматривать дело о геноциде советского народа

Верховный суд Карачаево-Черкесии рассмотрит иск о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Заявление подал главный обвинитель республики Олег Жариков по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Суд опросит свидетелей, к делу привлекли также сотрудников республиканского архива и других специалистов.

Цель дела — защитить национальные интересы России и довести до мировой общественности правду о зверствах немецко-фашистских захватчиков.

Ранее Верховный суд Кабардино-Балкарии официально признал геноцидом преступления нацистов на территории республики в годы войны. За время оккупации погибли более четырех тысяч жителей региона. Немецко-фашистские захватчики избивали мирных жителей, принуждали к непосильному труду и отказывали в медицинской помощи.