Дудя оштрафовали за неуказание маркировки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал признанного иностранным агентом журналиста и блогера Юрия Дудя* на 45 тысяч рублей за неуказание соответствующей маркировки в публикациях в интернете. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.
«Юрий Александрович Дудь* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП России. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в 45 тысяч рублей», — заявили в суде.
Дудя* ранее уже неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные нарушения, блогер назначенные штрафы обжаловал.
В декабре 2024 года стало известно, что против Дудя* могут завести уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Максимальное наказание по статье 330.1 Уголовного кодекса — до двух лет лишения свободы.
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.
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