Суд ужесточил наказание писателю Акунину

В тексте решения апелляционной инстанции по второму делу писателя сказано, что приговор мирового судьи судебного участка № 371 решили изменить. Акунину* назначили перевод из колонии с общим режимом содержания в исправительное учреждение строгого режима.

В суде установили, что с февраля по август 2025 года писатель разместил в соцсети на подконтрольном ему канале как минимум 76 публикаций без маркировки деятельности иностранного агента.

В 2025 году Акунина* признали виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. В начале декабря того же года Таганский суд Москвы заочно вынес окончательный приговор — 15 лет лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.