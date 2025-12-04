Акунину дали 15 лет: когда приговор писателю вступит в силу

Приговор Акунину вступит в силу с момента его задержания или экстрадиции

Таганский суд Москвы заочно вынес окончательный приговор писателю Борису Акунину* за злостное уклонение от обязанностей иноагента. С учетом предыдущих наказаний ему назначили 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Срок будет исчисляться в тот момент, когда Акунина* экстрадируют в Россию или задержат на ее территории. Кроме того, ему еще шесть лет будет запрещено администрировать площадки в интернете и он должен выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее Второй Западный окружной военный суд признал писателя виновным в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Согласно материалам дела, Акунин* призывал свергнуть власть в России и активно склонял к этому собеседников.

Кроме того, подсудимого дважды за минувший год привлекали к административной ответственности за уклонение от обязанностей иноагента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.