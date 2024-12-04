Суд снова оштрафовал Акунина за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Акунина на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Его признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Это уже не первый раз, когда Акунина* штрафуют за нарушение закона об иноагентах. В августе его обязали выплатить 30 тысяч рублей. Помимо этого, в декабре прошлого года против писателя возбудили уголовное дело из-за распространения фейков о российской армии.

Ранее Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Акунина*. Причиной такого решения стала книга «Наследие», где РКН выявил запрещенную информацию.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.