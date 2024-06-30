Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Акунина

Иноагент Акунин: Роскомнадзор заблокировал сайт BAbook на территории России

Фото: РИА «Новости»

Роскомнадзор заблокировал пользователям из России доступ к книжному сайту BAbook, создателем которого является писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили*). Об этом иноагент сообщил в своем Telegram-канале.

Причиной блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой РКН ранее усмотрел запрещенную информацию. Несмотря на предупреждение, владельцы сайта отказались убрать роман со своего ресурса.

«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», — отметил Акунин*.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурсы «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру». В этих изданиях публиковались фейки о ВС России. Под блокировку по этой же причине также попал сайт «Репортеры без границ».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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