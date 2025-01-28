Суд признал геноцидом преступления нацистов в Карачаево-Черкесии в годы войны

Верховый суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Суд удовлетворил подготовленное по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза», — отметили в ведомстве.

Суд установил, что во время оккупации фашисты пытали и массового уничтожали мирное население и военнопленных. В результате число погибших людей превысило 7,5 тысячи. Размер причиненного оккупантами материального ущерба составил более 13 миллиардов рублей.

Иск о геноциде советского народа в годы ВОВ начали рассматривать в Карачаево-Черкесии с 14 января. С заявлением в суд обратился главный обвинитель республики Олег Жариков.