Суд рассмотрит в пятницу продление ареста обвиняемым в теракте в «Крокусе» | 360°

Криминал 17 мая 2024, 09:59 Суд рассмотрит в пятницу продление ареста обвиняемым в теракте в «Крокусе» Суд рассмотрит 17 мая продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

Читать 360 в

В Москве в Басманном суде 17 мая состоится заседание по делу о теракте в «Крокусе», на котором рассмотрят продление ареста нескольким фигурантам. До этого восьмерых обвиняемых оставили в СИЗО до конца лета, сообщило РИА «Новости».

«Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11:00», — процитировало агентство источник.

Реклама

Журналисты предположили, что вопрос о продлении срока содержания в изоляторе коснется братьев и отца Исломовых и Алишера Касимова.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек, им предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

В четверг суд удовлетворил требование следствия и оставил в изоляторе до 22 августа Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои, Далерджону Мирзоеву.

Злоумышленники расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, а также подожгли помещения в здании. В результате погибли 145 человек.