Суд рассмотрит дело бывших топ-менеджеров завода «Телта» 3 сентября

В Москве суд 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, связанное с государственным оборонным заказом. Двое из фигурантов проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Судебное заседание по делу (Алексея) Высокова, (Елены) Гришиной, (Игоря) Морозова, (Алексея) Пальмова назначено на 3 сентября», — сказала собеседница агентства.

Дело о хищении бюджетных средств в период с 2014 по 2023 годы при поставках заводом аппаратов для нужд Минобороны Росси возбудил 2 июня 2023 года.

Высоков — бывший замгендиректор по производству и сбыту завода «Телта», Гришина была главным бухгалтером, Морозов — акционером завода, а Пальмов — ведущим специалистом 746-го военного представительства Минобороны.

Их обвиняют в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, причем с использованием служебного положения на 33 миллиона рублей.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Высокова и Гришину обвиняют в даче взятки Шамарину на 36 миллионов рублей, чтобы он покровительствовал заводу при получении госконтрактов от МО. Оба признали вину, начали сотрудничать со следствием и дали показания против арестованного генерала.

Сейчас трое обвиняемых находятся под стражей, а на свободе только Пальмов, отпущенный под подписку о невыезде.