Суд рассмотрит дело бывших сотрудников «Россети» за взятки на 900 тысяч

В Видном перед судом предстанут двое бывших сотрудников ПАО «Россети Московский регион» — филиал Южные электрические сети, обвиняемые в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что с июля 2022 по май 2023 года руководитель отдела контроля исполнения технических условий филиала ПАО «Россети Московский регион» — Южные электрические сети и бывший заместитель начальника Ленинского РЭС в этом филиале через посредника систематически получали взятки за ускорение, упрощение и беспрепятственное согласование технических условий на подключение электричества к объектам недвижимости.

«В общей сумме они получили не менее 900 тыс. рублей», — отметили в СК.

Видновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух экс-сотрудников электроснабжающей организации. Уголовное дело направили в Видновский городской суд.

Ранее суд вынес приговор бывшему сотруднику филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» — «Водоканал городского округа Пушкино». Его обвинили в вымогательстве взятки. Антона Евсюкова приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере трехкратной суммы взятки — 2,4 миллиона рублей.