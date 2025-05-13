Суд продлил меру пресечения комику Останину

В столичном суде комику Артемию Останину продлили меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Останина Артемия Романовича», — заявили в публикации.

Суд отказался смягчить меру пресечения для Останина. Его защита просила заменить содержание в СИЗО на домашний арест или другую меру, не связанную с заключением.

Комика задержали на границе при попытке выехать из страны. Это случилось после того, как в одном из своих выступлений он оскорбительно пошутил в адрес человека, получившего инвалидность из-за взрыва мины.

В отношении артиста возбудили уголовное дело по статье о разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет тюрьмы.