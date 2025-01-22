Суд продлил арест обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Суд учел позицию прокуратуры Центрального административного округа и продлил срок содержания под стражей трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

По версии следствия, одна из подсудимых забрала у артистки деньги от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, а еще двое подозреваемых получили переводы от потерпевшей на подконтрольные банковские карты.

«Ранее четвертому фигуранту уголовного дела уже продлен срок содержания под стражей», — добавили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Ранее в Сети появились сообщения, что двух фигурантов дела обязали вернуть Долине 69 миллионов рублей, полученные мошенническим путем. По версии обвинения, двое мужчин состояли в группе, которая отвечала за отъем квартиры певицы, и обеспечивали соучастников преступления банковскими счетами и сим-картами.