Суд продлил арест мытищинского живодера еще на полгода

Мужчина, который привязал двух собак к автомобилю и волочил их по асфальту, признал, что сделал это. Он также заявил, что не хотел мучать животных. Видеозапись из зала суда появилась в распоряжении 360.ru.

Сторона обвинения попросила суд продлить арест фигуранта уголовного дела на полгода, а адвокат — изменить меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Суд согласился с ходатайством обвинения и продлил арест жителя Мытищ.

«Меру пресечения подсудимому <… > в виде заключения под стражей оставить без изменений, продлив срок его содержания под стражей на шесть месяцев», — отметил судья.

Соседка подсудимого Татьяна рассказала 360.ru, что мужчина, помимо того, что мучал животных, не обращал внимания на жалобы окружающих: включал громко музыку и не убирал мусор.

«Вроде бы мелкие пакости, но они характеризуют человека. Конечно, подробнее вам бы рассказали его непосредственные [соседи] — люди, которые живут в этом доме. Как он убивал их животных, щенка забивал ломом, кота истреблял», — объяснила она.

Другая соседка — Ирина — сообщила, что фигурант уголовного дела содержал хостел, в котором жили мигранты.

«У него даже был условный срок [за это]», — добавила она.

Ранее житель Мытищ заявил, что стал жертвой обстоятельств. По его словам, привязанные к машине собаки поскользнулись, когда он отъезжал от мужчины с оружием.