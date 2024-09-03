Суд продлил арест французу Винатье до 21 февраля

Суд продлил арест французу Винатье за уклонение от закона об иноагентах

Фото: РИА «Новости»

Замоскворецкий суд продлил арест гражданину Франции Лорану Винатье*, которого обвиняют в уклонении от исполнения законодательства об иноагентах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

Адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте, но обвиняемый останется под стражей минимум до 21 февраля 2025 года.

По данным следствия, Винатье*, оказавшись в реестре иноагентов, отказался предоставить необходимые документы, а кроме того, как сообщила ФСБ, собирал военные сведения, которые могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России. Сам француз полностью признал вину.

Ранее на заседании суда, пытаясь обжаловать арест, Винатье* признавался в любви к России, заявлял, что женат на русской, и утверждал, что не вредил стране.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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