Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области Лукину

Мещанский суд Москвы в четверг продлил арест бывшему генеральному директору АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Постановлением Мещанского суда Москвы удовлетворить ходатайство следователя о продлении содержания под стражей в отношении Владимира Валерьевича Лукина, обвиняемого в совершении преступления на срок три месяца», — заявили в суде.

В пресс-службе добавили, что суд также отказал удовлетворении ходатайства Лукина и его адвокатов об изменении меры пресечения, на несвязанную с содержанием под стражей, в том числе в виде домашнего ареста.

В декабре 2024 года курский суд арестовал Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений в регионе.