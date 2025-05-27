Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова

Московский городской суд во вторник признал законным заочный арест известного блогера Гусейна Гасанова, подозреваемого в отмывании 20 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Оставить постановление Чертановского суда Москвы без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила вердикт судья.

Защита Гасанова в суде заявила, что блогера якобы о возбуждении дела не извещали должным образом, а также о заседании, в ходе решили вопрос об избрании меры пресечения.

Другой адвокат отметил, что дело в отношении Гасанова завели в январе, блогер находился на территории страны до конца февраля, однако не знал о деле и покинул Россию без намерений избежать ответственности.

В конце апреля Чертановский суд Москвы заочно арестовал блогера на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Также Гасанова объявили в международный розыск.