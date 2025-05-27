Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова
Суд признал законным заочный арест Гасанова по делу об отмывании 20 млн рублей
Московский городской суд во вторник признал законным заочный арест известного блогера Гусейна Гасанова, подозреваемого в отмывании 20 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Оставить постановление Чертановского суда Москвы без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила вердикт судья.
Защита Гасанова в суде заявила, что блогера якобы о возбуждении дела не извещали должным образом, а также о заседании, в ходе решили вопрос об избрании меры пресечения.
Другой адвокат отметил, что дело в отношении Гасанова завели в январе, блогер находился на территории страны до конца февраля, однако не знал о деле и покинул Россию без намерений избежать ответственности.
В конце апреля Чертановский суд Москвы заочно арестовал блогера на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Также Гасанова объявили в международный розыск.