Суд приговорил жителя Крыма к 18 годам за подготовку покушения на Аксенова

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам жителя Крыма, готовившего по заданию украинских спецслужб покушение на главу региона Сергея Аксенова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, подсудимый обучился подрывному делу под руководством сотрудника СБУ. В июне 2023 года он забрал из тайника взрывное устройство, чтобы подложить его в автомобиль главы Крыма, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит уплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Ранее в суд поступило дело против украинца Александра Пермякова, которого обвинили в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

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