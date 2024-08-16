Дело обвиняемого в покушении на Прилепина поступило в суд

Дело обвиняемого в покушении на Прилепина украинца Пермякова поступило в суд

Уголовное дело в отношении украинца Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, поступило для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщило РИА «Новости» .

Пермякову предъявили обвинение по статьям о теракте, обучении для проведения террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подделке документов.

По данным следствия, за исполнение теракта СБУ пообещало Пермякову денежное вознаграждение, эквивалнетное 145 тысячам рублей. Силовики научили киллера собирать бомбы, вести наблюдение и меткой стрельбе. В Россию он прибыл с документами на имя гражданина Казахстана.

За Прилепиным обвиняемый следил несколько дней. В апреле прошлого года Пермяков заложил на ведущей к дому писателя дороге две противотанковых мины. Автомобиль с Прилепиным и его охранником Александром Шубиным взорвался 6 мая. Писатель получил ранения, а его попутчик погиб на месте.

Следователи оперативно задержали Пермякова и предъявили ему обвинение. Суд отправил обвиняемого под стражу. После меру пресечения ему продлевали несколько раз.