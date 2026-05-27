Суд приговорил россиянку к трем годам колонии за кальян на куличе

Жительнице Москвы назначили три года колонии по делу об оскорблении чувств верующих из-за кальяна на пасхальном куличе. Об этом 360.ru сообщили в прокуратуре Москвы.

Россиянку признали виновной по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

«С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летней девушки», — уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что 13 апреля 2026 года подсудимая сделала в баре кальян на основе кулича — традиционного атрибута пасхального праздничного стола. Она сняла происходящее на телефон и выложила кадры в Сеть, оскорбив религиозные чувства верующих.

Публикация вызвала волну негодования, после чего девушка извинилась за свой поступок.